Revolut добавил украинский язык в свое приложение

Международная финтех-компания с украинскими корнями Revolut объявила о появлении украинского языка в приложении в рамках поддержки украинского сообщества. Об этом сообщает dev.ua.

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Что известно

«Это следующий логический шаг после принятого решения предоставлять платежные услуги беженцам из Украины в результате российского полномасштабного вторжения два года назад», — сообщает Revolut в пресс-релизе.

В компании отмечают, что многие украинцы стали вынужденными беженцами. Теперь интерфейс приложения полностью доступен на украинском; это расширение доступных локализаций объясняют стремлением «обеспечить качественный пользовательский опыт для клиентов по всей Европе».

Подробности

В Revolut отмечают, что помогли перевести в Украину более 1 миллиарда евро с 2022 года. Список самых активных отправителей возглавили такие страны как Германия, Великобритания, Ирландия, Польша и Нидерланды. В настоящее время более 700 тысяч украинцев в Великобритании и на территории всей Европейской экономической зоны пользуются услугами Revolut — больше всего пользователей находятся в Польше (27%), Германии (17%) и Великобритании (6%).

«Наша позиция по помощи Украине после полномасштабного вторжения остается неизменной. Сначала мы протянули руку беженцам, предоставив возможность беспрепятственно воспользоваться платежными услугами за границей. Следующий шаг навстречу украинскому сообществу — появление украинского языка в приложении», — заявил Влад Яценко, основатель и технический директор Revolut.

Revolut в Украине

Он добавил, что хотя сейчас Revolut недоступен на территории Украины, компания призывает всех украинцев загрузить приложение и присоединиться к списку ожидания, чтобы получить уведомление, как только откроется доступ.