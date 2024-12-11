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11 декабря 2024, 13:56 Читати українською

Миллиардер Рэй Далио рекомендует держать золото и биткоин

Ранее критиковавший биткоин инвестор-миллиардер Рэй Далио изменил свою позицию и советует вкладывать средства в первую криптовалюту и золото на фоне увеличения государственного долга в мире. Об этом пишет South China Morning Post.

Ранее критиковавший биткоин инвестор-миллиардер Рэй Далио изменил свою позицию и советует вкладывать средства в первую криптовалюту и золото на фоне увеличения государственного долга в мире.

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Что сказал инвестор

Далио назвал эти два актива «твердыми деньгами», которые смогут сохранить инвестиции.

«Я хочу держаться подальше от долговых активов, таких как облигации и иметь немного жестких денег, таких как золото и биткоины», — сказал основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates.

Далио отметил, что государственный долг крупнейших экономик мира вырос до беспрецедентного уровня, что приведет к значительному паденияю традиционной валюты.

Ранее Далио критиковал биткоин

Следует подчеркнуть, что еще в 2023 году Далио говорил, что ему не нравится биткоин и называл его неэффективным. Хотя Далио владеет первой криптовалютой с 2021 года.

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Источник: Минфин
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