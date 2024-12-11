Ранее критиковавший биткоин инвестор-миллиардер Рэй Далио изменил свою позицию и советует вкладывать средства в первую криптовалюту и золото на фоне увеличения государственного долга в мире. Об этом пишет South China Morning Post.
Миллиардер Рэй Далио рекомендует держать золото и биткоин
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что сказал инвестор
Далио назвал эти два актива «твердыми деньгами», которые смогут сохранить инвестиции.
«Я хочу держаться подальше от долговых активов, таких как облигации и иметь немного жестких денег, таких как золото и биткоины», — сказал основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates.
Далио отметил, что государственный долг крупнейших экономик мира вырос до беспрецедентного уровня, что приведет к значительному паденияю традиционной валюты.
Ранее Далио критиковал биткоин
Следует подчеркнуть, что еще в 2023 году Далио говорил, что ему не нравится биткоин и называл его неэффективным. Хотя Далио владеет первой криптовалютой с 2021 года.
Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты из Minfin.com.ua
Комментарии