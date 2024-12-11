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11 декабря 2024, 10:50 Читати українською

МХП планирует купить одного из крупнейших производителей курятины в Испании

МХП сделали предложение о приобретении UVESA Group (UVESA) — лидера на рынке испанской пищевой промышленности в сфере производства мяса птицы и свинины, говорится в сообщении компании на бирже, пишет forbes.

МХП сделали предложение о приобретении UVESA Group (UVESA) — лидера на рынке испанской пищевой промышленности в сфере производства мяса птицы и свинины, говорится в сообщении компании на бирже, пишет forbes.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известно11 декабря 2024 года международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП подала обязывающее предложение по приобретению UVESA Group (UVESA) — лидера на рынке испанской пищевой промышленности в сфере производства мяса птицы и свинины.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

11 декабря 2024 года международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП подала обязывающее предложение по приобретению UVESA Group (UVESA) — лидера на рынке испанской пищевой промышленности в сфере производства мяса птицы и свинины.

Соглашение является открытым тендерным предложением, адресованным всем текущим акционерам UVESA, зависящим от выполнения определенных условий, включая, но не ограничиваясь, достижением минимального порога принятия в 50,01% UVESA более 1500 акционеров.

Читайте: МХП Косюка приобрел логистическую компанию KTL Ukraine

Это следующий шаг МХП в развитии на международных рынках. Компания укрепляет позицию важного игрока на глобальном продовольственном рынке и европейском рынке в частности.

Расширение международного присутствия отвечает стратегии трансформации МХП в международную кулинарную компанию с деятельностью на ключевых региональных рынках мира.

Напомним

МХП трансформируется из сырьевой компании в кулинарную с 2019 года. Кулинарная модель предполагает, что производство курятины, которая приносит МХП 60% выручки, станет лишь частью бизнес-цепочки.

Компания владеет 16 кулинарными брендами, имеет 1500 торговых точек и 180 заведений «Döner Маркет»: франчайзинговых и собственных На очереди — сотрудничество с ресторанами.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 декабря 2024, 11:05
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Оце так рівень збитковості при торгівлі яйцями, що грошей вистачає
навіть на купівлю великих европейських виробників курятини…
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0
mantis05
mantis05
11 декабря 2024, 11:29
#
Можно еще погуглить, как там один владелец МХП, ручки заламывал, просил дотаций, а ему их взяли, и дали. А он купил на них курзаводик во Франции, и немного виноградников. А говорят, с/х в Украине- не выгодное дело)
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