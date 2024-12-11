В президентском дворце Башара Асада нашли золотой замок и полуметрового верблюда

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Что известно

Журналисты заметили мемориальные доски, также бюсты свергнутого президента и некоторых мировых лидеров. В той же комнате стояли статуя верблюда чуть больше полуметра высотой, на котором было седло, украшенное драгоценными камнями, скульптура замка из Саудовской Аравии в большом зеленом футляре и фотография королевы Великобритании Елизаветы II с ее мужем, принцем Филиппом, датированная 2002 годом.

Напомним

8 декабря сирийские повстанцы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.

СМИ писали, что политик уже находится на территории россии. Сообщается, что он мог вывезти туда около 135 миллиардов долларов.

Золотое пресс-папье в виде батона в натуральную величину и весом 2 килограмма, а также другие изделия из золота обнаружили в резиденции «Межигорье» 23 февраля 2014 года сразу после побега Януковича.