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11 декабря 2024, 11:36 Читати українською

В президентском дворце Башара Асада нашли золотой замок и полуметрового верблюда

В президентском дворце экс-президента беглеца Сирии Башара Асада находится комната, полностью заполненная подарками, сообщили корреспонденты New York Times.

В президентском дворце экс-президента Сирии Башара Асада находится комната, полностью заполненная подарками, сообщили корреспонденты New York Times (NYT).

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Что известно

Журналисты заметили мемориальные доски, также бюсты свергнутого президента и некоторых мировых лидеров. В той же комнате стояли статуя верблюда чуть больше полуметра высотой, на котором было седло, украшенное драгоценными камнями, скульптура замка из Саудовской Аравии в большом зеленом футляре и фотография королевы Великобритании Елизаветы II с ее мужем, принцем Филиппом, датированная 2002 годом.

Напомним

8 декабря сирийские повстанцы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.

СМИ писали, что политик уже находится на территории россии. Сообщается, что он мог вывезти туда около 135 миллиардов долларов.

Золотое пресс-папье в виде батона в натуральную величину и весом 2 килограмма, а также другие изделия из золота обнаружили в резиденции «Межигорье» 23 февраля 2014 года сразу после побега Януковича.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Tido oss
Tido oss
11 декабря 2024, 12:17
#
К чему ета новость ?? вау у соседа есть ауди, а у меня жигули
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
11 декабря 2024, 12:47
#
Без золотого унітазу жоден диктатор не може вважатися канонічним.
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