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10 декабря 2024, 19:46 Читати українською

Укрпочта выпустила марку в честь харьковской бригады «Хартия» (фото)

Сегодня, 10 декабря, Укрпочта выпустила лимитированный почтовый набор «Хартия» в рамках проекта «Собственная марка». Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Сегодня, 10 декабря, Укрпочта выпустила лимитированный почтовый набор «Хартия» в рамках проекта «Собственная марка».
Фото: Укрпочта

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«Таким образом, национальная почта решила отдать честь героической 13-й бригаде Национальной гвардии Украины «Хартия», — говорится в сообщении.

Подробности

Лимитированный почтовый набор содержит лист с девятью марками и художественный конверт со спецпогашением. На почтовых марках отражена документальная хроника жизни и работы бригады.

Для создания дизайна художник Сергей Майдуков работал непосредственно с бойцами, посетил Харьков и село Липцы, где продолжаются боевые действия.

«Общий тираж почтового набора составляет всего 1013 экземпляров, что делает его особым предметом коллекционирования и уважением героизма бойцов «Хартии», подчеркнули в компании.

В набор также входят девять открыток.

Sold out

В Укрпочте отметили, что распродали лимитированный почтовый набор «Хартия» в течение часа. Однако еще есть шанс приобрести набор открыток на Почтовом маркете.

Напомним

«Минфин» писал, что недавно Укрпочта презентовала свою новую марку «Письмо Святому Николаю».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
torn
torn
10 декабря 2024, 20:17
#
Очень интересно всем читателям Минфина, какие марки выпускает каждые три дня Укрпочта. Инвестируем в марки, филателию в массы, товарищи.
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