Укрпочта выпустила марку в честь харьковской бригады «Хартия» (фото)

Сегодня, 10 декабря, Укрпочта выпустила лимитированный почтовый набор «Хартия» в рамках проекта «Собственная марка». Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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«Таким образом, национальная почта решила отдать честь героической 13-й бригаде Национальной гвардии Украины «Хартия», — говорится в сообщении.

Подробности

Лимитированный почтовый набор содержит лист с девятью марками и художественный конверт со спецпогашением. На почтовых марках отражена документальная хроника жизни и работы бригады.

Для создания дизайна художник Сергей Майдуков работал непосредственно с бойцами, посетил Харьков и село Липцы, где продолжаются боевые действия.

«Общий тираж почтового набора составляет всего 1013 экземпляров, что делает его особым предметом коллекционирования и уважением героизма бойцов «Хартии», подчеркнули в компании.

В набор также входят девять открыток.

Sold out

В Укрпочте отметили, что распродали лимитированный почтовый набор «Хартия» в течение часа. Однако еще есть шанс приобрести набор открыток на Почтовом маркете.

Напомним

«Минфин» писал, что недавно Укрпочта презентовала свою новую марку «Письмо Святому Николаю».