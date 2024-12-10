Кабмин согласовал привлечение Укрзализныцей 480 миллионов евро ссуды под государственные гарантии

Кабинет Министров согласовал привлечение АО «Укрзализныця» ссуды от ЕБРР на общую сумму 480 млн евро под государственные гарантии. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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«Признано за целесообразное привлечение акционерным обществом „Украинская железная дорога“ ссуды от Европейского банка реконструкции и развития для реализации проекта „Участие AT „Укрзализныця“ в общегосударственной системе распределенной генерации“ в размере 180 млн евро под государственную гарантию», — говорится в сообщении.

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Также правительство признало целесообразным привлечение AT «Укрзализныця» займа от ЕБРР на обновление парка электровозов в размере 300 млн евро под государственную гарантию.