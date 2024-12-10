Рыночная капитализация криптовалют выросла на 39,9% за месяц, достигнув рекордного уровня — отчет

Общая рыночная капитализация криптовалют выросла на 39,9% за месяц, достигнув рекордного уровня в $3.47 трлн — самого высокого показателя с ноября 2021 года. Об этом говорится в отчете Binance Research.

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Причина роста

Этот рост был обусловлен значительным институциональным интересом, включая рекордные притоки в спотовом ETF на биткоин, а также благоприятными макроэкономическими условиями, такими как снижение учетной ставки Федеральной резервной системой США.

Индекс Altcoin Season от CoinMarketCap поднялся с 27 до 70, что свидетельствует о возобновлении интереса к альткоинам.

А Ethereum впервые с июня 2022 года обогнал Tron по объему USDT в сети, увеличив свой объем на 31,4% до $61,8 млрд. Это подкреплено ростом популярности решений Layer 2 и увеличением ончейн-активности в благоприятных рыночных условиях.

ХRP (+362.3%): XRP стал бесспорным лидером месяца благодаря отставке главы SEC Гэри Генслеру, что создало положительные ожидания регуляторных изменений. Кроме того, WisdomTree анонсировала запуск ETP на основе XRP, что еще больше усилило доверие инвесторов.

ADA (+216.0%): ADA достигла значительного роста благодаря Glacier Airdrop и партнерству с BitcoinOS, а также проекту Midnight, использующему технологию zero-knowledge proofs.

DOGE (+160.4%): DOGE вырос на волне новостей об инициативе «Department of Government Efficiency» (DOGE) Илона Маска, которая вызвала массовый интерес к токену.

SHIB (+70.7%): SHIB приобрел популярность благодаря оптимизму вокруг регуляторных изменений и росту популярности мемкоинов.

ETH (+45.1%): Рост притоков в Layer 2 решения и использование Ethereum в DeFi повысили доверие к эфиру.

BTC (+36.9%): Биткоин достиг нового исторического максимума в $100 тыс., привлекая более $6.5 млрд институциональных инвестиций в месяц.

TON (+33.3%): Рост оптимизма в отношении регуляторных изменений поддержал токен TON.

TRX (+24.7%): TRX получил поддержку благодаря росту DeFi-активности.

BNB (+10.8%): Успех BNB Greenfield, а также партнерство с Limewire усилили доверие к токену.

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Тренды и выводы ноября

Solana опередила Ethereum по ежедневным комиссиям, достигнув пика в $14 млн 21 ноября. Значительная часть этого роста связана с активностью на децентрализованных биржах (DEX), объем торгов на которых превысил $120 млрд в месяц.

Восстановление доминирования Ethereum над Tron демонстрирует растущее доверие к инфраструктуре Ethereum среди институциональных пользователей.

Мемкоины продолжают набирать популярность, представляя 12% рыночной капитализации среди топ-50 альткоинов.