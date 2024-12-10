«Нафтогаз» предупредил о мошеннической схеме с «бесплатным газом»

В Украине якобы от имени «Нафтогаза» мошенники распространяют информацию о якобы предоставлении украинцам бесплатного газа. Об этом сообщила Группа Нафтогаз.

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Мошенническая схема

Отмечается, что в фейковой информации говорится о выплате 5000 грн и предоставлении бесплатного газа украинцам.

«Мы не собираем никаких заявок на предоставление безвозмездных услуг или выплату денег для оплаты за газ», — говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» также отметили, что такие публикации — это попытка получить персональные данные и средства граждан.

«Не переходите по неизвестным ссылкам и доверяйте только официальным источникам», — призвали в компании.