В Украине якобы от имени «Нафтогаза» мошенники распространяют информацию о якобы предоставлении украинцам бесплатного газа. Об этом сообщила Группа Нафтогаз.
«Нафтогаз» предупредил о мошеннической схеме с «бесплатным газом»
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Мошенническая схема
Отмечается, что в фейковой информации говорится о выплате 5000 грн и предоставлении бесплатного газа украинцам.
«Мы не собираем никаких заявок на предоставление безвозмездных услуг или выплату денег для оплаты за газ», — говорится в сообщении.
В «Нафтогазе» также отметили, что такие публикации — это попытка получить персональные данные и средства граждан.
«Не переходите по неизвестным ссылкам и доверяйте только официальным источникам», — призвали в компании.
Источник: Минфин
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