Работники Volkswagen усиливают забастовку

Рабочие Volkswagen усилили давление на руководство компании новыми забастовками на немецких заводах, поскольку должен был начаться четвертый раунд переговоров во все более ожесточенном противостоянии из-за сокращения заработной платы и закрытия заводов. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Последний раунд начавшихся в сентябре переговоров происходит в то время, когда крупнейший европейский автопроизводитель ищет пути радикального сокращения расходов в Германии, чтобы лучше конкурировать с более дешевыми азиатскими конкурентами, вышедшими на его внутренний рынок.

Кризис VW поразил крупнейшую экономику Европы во времена неопределенности и внутриполитических потрясений, а также более широких потрясений среди автопроизводителей региона. Канцлер Олаф Шольц, отстающий в опросах в преддверии досрочных выборов, предостерег VW от закрытия заводов на выходных.

Подробности

Переговоры начнутся примерно в 12:30 по немецкому времени, а рабочие проведут 4-часовую забастовку на девяти немецких заводах VW — вторую за неделю и вдвое продолжительную 2-часовую забастовку, которая состоялась в первый раз.

Рабочие, которые отвергают какие-либо сокращения заработной платы или закрытия заводов, могут усилить давление, в конечном итоге устроив 24-часовые и даже бессрочные забастовки.

Volkswagen настаивает на необходимости сокращения мощностей и зарплат, поскольку спрос на автомобили в Европе упал, а расходы в Германии делают невозможным конкуренцию с новыми конкурентами.