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9 декабря 2024, 16:45 Читати українською

Работники Volkswagen усиливают забастовку

Рабочие Volkswagen усилили давление на руководство компании новыми забастовками на немецких заводах, поскольку должен был начаться четвертый раунд переговоров во все более ожесточенном противостоянии из-за сокращения заработной платы и закрытия заводов. Об этом пишет Reuters.

Рабочие Volkswagen усилили давление на руководство компании новыми забастовками на немецких заводах, поскольку должен был начаться четвертый раунд переговоров во все более ожесточенном противостоянии из-за сокращения заработной платы и закрытия заводов.

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Что известно

Последний раунд начавшихся в сентябре переговоров происходит в то время, когда крупнейший европейский автопроизводитель ищет пути радикального сокращения расходов в Германии, чтобы лучше конкурировать с более дешевыми азиатскими конкурентами, вышедшими на его внутренний рынок.

Кризис VW поразил крупнейшую экономику Европы во времена неопределенности и внутриполитических потрясений, а также более широких потрясений среди автопроизводителей региона. Канцлер Олаф Шольц, отстающий в опросах в преддверии досрочных выборов, предостерег VW от закрытия заводов на выходных.

Подробности

Переговоры начнутся примерно в 12:30 по немецкому времени, а рабочие проведут 4-часовую забастовку на девяти немецких заводах VW — вторую за неделю и вдвое продолжительную 2-часовую забастовку, которая состоялась в первый раз.

Рабочие, которые отвергают какие-либо сокращения заработной платы или закрытия заводов, могут усилить давление, в конечном итоге устроив 24-часовые и даже бессрочные забастовки.

Volkswagen настаивает на необходимости сокращения мощностей и зарплат, поскольку спрос на автомобили в Европе упал, а расходы в Германии делают невозможным конкуренцию с новыми конкурентами.

Источник: Минфин
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