Акции строительных компаний Турции растут на фоне ожидания возобновления Сирии

Акции турецких строительных компаний выросли на ожиданиях, что они получат ключевую роль в восстановлении Сирии после падения режима Башара Асада. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Среди лидеров роста:

Oyak Cimento, принадлежащий Пенсионному фонду турецкой армии, подорожала на 9,9%, достигнув 20,92 лиры в начале торгов в Стамбуле.

Cimsa, изготовитель цемента, контролируемый конгломератом Sabanci Holding, вырос на 9,2%.

Производитель стали Isdemir и цементная компания Limak Dogu Anadolu Cimento выросли на 10%.

Выступая перед группой послов в Анкаре, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция продолжит работать над тем, чтобы обеспечить «безопасный и добровольный возврат сирийцев и восстановление страны».

Согласно исследованию Всемирного банка, опубликованному в конце 2022 года, масштабы ущерба, нанесенного сирийским городам и промышленности с начала гражданской войны в 2011 году, оцениваются в $11,4 миллиарда. Более двух третей этой суммы приходится на физическую инфраструктуру.