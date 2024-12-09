Цены на рынке недвижимости стремительно выросли. Как изменилась стоимость жилья в Украине

Средняя стоимость одного квадратного метра в долларах в течение осени выросла почти в каждой области Украины. Наиболее стремительный рост цен аналитики отметили в Ровенской, Николаевской, Закарпатской и Винницкой областях. Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней ценой в $1 341 за м². Об этом говорится в исследовании DIM .RIA и Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

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Первичный рынок

Предложение

По состоянию на конец ноября 2024 года активны отделы продаж в 77% новостроек. За осенний период в Украине сдали в эксплуатацию 40 новостроек на 72 секции: из них больше всего в Киевской области (без учета г. Киева) — 12 новостроек, во Львовской области — 8 новостроек, в столице — 5 объектов.

Цены

Средняя стоимость одного квадратного метра в долларах в течение осени выросла почти в каждой области Украины. Наиболее стремительный рост цен аналитики отметили в Ровенской, Николаевской, Закарпатской и Винницкой областях: +5−7% в долларе за три месяца. Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней ценой в $1 341 за м².

Спрос

В течение осени аналитики DIM.RIA отметили значительное оживление интереса к первичному жилью среди пользователей центральных и некоторых западных областях. Больше по сравнению с летом количество поисковых запросов, связанных с новостройками, выросло в Черкасской области (+15%).

Вторичный рынок

Цена

Осенью 2024 г. цена, которую указывали владельцы однокомнатного жилья в своих предложениях продаж, выросла в большинстве областей. Существенное подорожание произошло в Закарпатской и Ровенской областях (по +19%). Черновицкая, Киевская, Хмельницкая и Полтавская области полностью сохранили цены на вторичное жилье на уровне конца лета. Удешевление произошло преимущественно в областях, приближенных к границе со страной-агрессором.

Среди средних сумм сделок, заключенных на рынке недвижимости Киева в ноябре, самыми дорогими будут Печерский и Шевченковский районы. Однако по данным Ассоциации специалистов по недвижимости Украины покупают там по более низким ценам: в среднем за $98 тыс. продаются однокомнатные квартиры на Печерске и за $82 тыс. — в Шевченковском.

Средняя сумма сделки купли-продажи однокомнатной квартиры по всем районам Киева составляет $69 тыс., в области — $64 тыс.

Интерес

В сентябре-ноябре в большинстве областей интерес пользователей к вторичному жилью оживился, наибольший прирост поисковых запросов произошел в Волынской и Черновицкой областях (+40% и +39% соответственно). В столице покупкой вторичного жилья интересовались на 7% меньше по сравнению с летом, в Киевской области — на 3% больше.