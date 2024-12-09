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9 декабря 2024, 14:16 Читати українською

Что ожидать бизнесу от государственных программ в 2025 году — прогноз банкира

В первом квартале 2025 г. количество выданных кредитов для малого и среднего бизнеса по банковским и государственным программам может выровняться. Об этом заявила первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева.

В первом квартале 2025 г.
Фото: depositphotos

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Что говорит банкир

По словам банкира, в 2025 году по-прежнему драйвером кредитования малого и среднего бизнеса будет оставаться государство, реализуя главную программу «Доступные кредиты 5−7−9». В то же время, коммерческие банки, разрабатывая и внедряя новые направления кредитования, смогут предложить клиентам достаточно выгодные условия.

«Конечно, банки не смогут конкурировать ставками, к примеру, с программой „5−7−9“, ведь банковские ставки, в зависимости от вида кредита, варьируются от 13,5% до 16−17%. Однако именно гибкость банковских программ может стать приоритетом для заемщиков», — рассказала банкир.

Она акцентировала, что в конце 2024 года наибольший спрос по банковским кредитным программам для предпринимателей, а это около 70%, приходится на целевые кредиты на сумму до 5 млн. сроком погашения до 3−5 лет. И около 65% заемщиков — это небольшие компании с годовым оборотом 30−50 млн грн.

Кому выдают больше кредитов

Дмитриева отметила, что наибольшее количество целевых партнерских кредитов выдается компаниям:

  • строительной отрасли — в среднем 22% новых кредитов
  • логистическим и транспортным предприятиям (по 20%)
  • торговым компаниям — 17−20%
  • агрокомпаниям для приобретения сельхозтехники — до 15% новых кредитов.

«Главная стратегия банковского кредитования предпринимателей в условиях войны — это создание максимально благоприятных условий для их развития, что в целом положительно влияет на украинскую экономику», — подчеркнула специалист.

Что будет с кредитованием МСБ

По словам Дмитриевой, в течение 2025 года комбанки будут активно развивать три главных направления кредитования МСБ — это целевые партнерские кредитные программы на приобретение основных средств бизнеса, энергокредитования, а также кредиты для ветеранов-предпринимателей. ​

Банкир считает, что в 2025 году кредитование малого и среднего бизнеса будет развиваться более мощно, чем в 2024 году.

С одной стороны она предполагает дальнейшее улучшение кредитных условий по государственным программам (это касается расширения сферы их применения, как, например, это произошло с расширением условий программы «5−7−9» на энергокредиты для ОСМД, ЖСК и частных домохозяйств).

А с другой — во втором полугодии возможна коррекция учетной ставки с 13% до 12,5% побуждает банки к пересмотру имеющихся кредитных условий по собственным кредитным программам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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