NovaPay добавляет новые возможности для ФОП: что известно

NovaPay продолжает совершенствовать финансовые сервисы для предпринимателей в своем приложении. Теперь в приложении ФОПы могут создавать шаблоны и выгружать реестры наложений. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно

Шаблоны для платежей значительно упрощают регулярные финансовые операции, данные для которых вводились ранее вручную. Это переводы на IBAN, бюджетные платежи, переводы средств со счета ФОП на собственную карту физического лица.

Шаблоны можно создавать:

на экране списка шаблонов,

из деталей любого платежа ФОП,

после успешного завершения платежа.

К шаблонам можно также настроить автоплатеж с обязательным подтверждением. Приложение само напомнит о дате оплаты и предложит подтвердить ее всего одним щелчком.

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