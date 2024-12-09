NovaPay продолжает совершенствовать финансовые сервисы для предпринимателей в своем приложении. Теперь в приложении ФОПы могут создавать шаблоны и выгружать реестры наложений. Об этом говорится в сообщении компании.
NovaPay добавляет новые возможности для ФОП: что известно
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Что известно
Шаблоны для платежей значительно упрощают регулярные финансовые операции, данные для которых вводились ранее вручную. Это переводы на IBAN, бюджетные платежи, переводы средств со счета ФОП на собственную карту физического лица.
Шаблоны можно создавать:
- на экране списка шаблонов,
- из деталей любого платежа ФОП,
- после успешного завершения платежа.
К шаблонам можно также настроить автоплатеж с обязательным подтверждением. Приложение само напомнит о дате оплаты и предложит подтвердить ее всего одним щелчком.
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Реестр контроля наложенных платежей или контроль оплаты, ФОПы теперь могут формировать прямо в приложении. Это незаменимый инструмент для предпринимателей, получающих послеуплату за отправленные посылки Новой почтой.
Ранее клиенты получали ежедневные реестры оплат за предыдущий день по электронной почте. А теперь с новым функционалом клиенты могут:
- самостоятельно формировать реестр за любой период;
- получать реестр в удобном формате и делиться с коллегами через email, любой мессенджер
и т. п.;
- просмотр информации в нескольких кликах в мобильном приложении.
Напомним
В июле этого года NovaPay дал предпринимателям возможность открывать платежный счет в своем приложении.
Функционал позволяет легко и быстро получить виртуальную бизнес-карту и онлайн-доступ к основным финансовым сервисам, оформлять доверенности, а также вносить и снимать наличные деньги со счетов в отделениях Новой почты со штрихкодом в приложении NovaPay.
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