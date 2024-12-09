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9 декабря 2024, 13:33 Читати українською

NovaPay добавляет новые возможности для ФОП: что известно

NovaPay продолжает совершенствовать финансовые сервисы для предпринимателей в своем приложении. Теперь в приложении ФОПы могут создавать шаблоны и выгружать реестры наложений. Об этом говорится в сообщении компании.

NovaPay продолжает совершенствовать финансовые сервисы для предпринимателей в своем приложении.

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Что известно

Шаблоны для платежей значительно упрощают регулярные финансовые операции, данные для которых вводились ранее вручную. Это переводы на IBAN, бюджетные платежи, переводы средств со счета ФОП на собственную карту физического лица.

Шаблоны можно создавать:

  • на экране списка шаблонов,
  • из деталей любого платежа ФОП,
  • после успешного завершения платежа.

К шаблонам можно также настроить автоплатеж с обязательным подтверждением. Приложение само напомнит о дате оплаты и предложит подтвердить ее всего одним щелчком.

Читайте: NovaPay запускает выпуск бизнес-карт для ФОПов

Реестр контроля наложенных платежей или контроль оплаты, ФОПы теперь могут формировать прямо в приложении. Это незаменимый инструмент для предпринимателей, получающих послеуплату за отправленные посылки Новой почтой.

Ранее клиенты получали ежедневные реестры оплат за предыдущий день по электронной почте. А теперь с новым функционалом клиенты могут:

  • самостоятельно формировать реестр за любой период;
  • получать реестр в удобном формате и делиться с коллегами через email, любой мессенджер и т. п.;
  • просмотр информации в нескольких кликах в мобильном приложении.

Напомним

В июле этого года NovaPay дал предпринимателям возможность открывать платежный счет в своем приложении.

Функционал позволяет легко и быстро получить виртуальную бизнес-карту и онлайн-доступ к основным финансовым сервисам, оформлять доверенности, а также вносить и снимать наличные деньги со счетов в отделениях Новой почты со штрихкодом в приложении NovaPay.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
torn
torn
9 декабря 2024, 13:38
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) безальтернативно перевела всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
torn
torn
9 декабря 2024, 13:39
#
Реестры наложений это сильно
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