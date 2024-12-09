За 11 месяцев 2024 года товарооборот Украины составил $101,9 млрд

В январе-ноябре 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $63,6 млрд, а экспортировали — на $38,3 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $52,1 млрд, что составляет 82% общих объемов импортируемых товаров. Об этом говорится в данных Таможни.

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Откуда импортировали больше всего

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $13 млрд, Польша — $6,3 млрд и Германия — $4,8 млрд.

Откуда экспортировали больше всего

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $4,4 млрд, Испанию — на $2,7 млрд, Германию — на $2,7 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-ноябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $22,2 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 155,5 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей);

продукция химической промышленности — $10,7 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 79,6 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей);

топливно-энергетические — $8,2 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 142,3 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей).

продовольственные товары — $22,6 млрд

металлы и изделия из них — $4,1 млрд

машины, оборудование и транспорт — $3,2 млрд.

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За 11 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 270,3 млн грн.