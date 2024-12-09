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9 декабря 2024, 10:15 Читати українською

Украина заработала на экспорте товаров и услуг за 10 месяцев $46,3 млрд

$46,35 млрд составил экспорт товаров и услуг в 2024 году. Это на 10% больше, чем за такой же период в прошлом году. Подавляющее большинство заработанного — 70% или $32,25 млрд приходится на товары. Меньше трети или $14,09 млрд — экспорт услуг. Об этом говорится в данных Опендатабот.

$46,35 млрд составил экспорт товаров и услуг в 2024 году.
Фото: depositphotos

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Уменьшение экспорта

Несмотря на постепенный рост, общие объемы экспорта все еще не дотягивают до уровня 2021 года. По сравнению с 2021 годом экспорт на 29% меньше — тогда он составил $65,15 млрд.

44% всего экспорта Украины в этом году — это продовольственные товары и сырье для их изготовления. Это на 14% больше, чем в прошлом году. В основном речь идет о сельскохозяйственном секторе.

Читайте: Украина увеличила экспорт товаров на 12,9% — Госстат

Также на 14% в год вырос экспорт металлов: до $3,78 млрд. Сейчас на эту сферу приходится 8% всего украинского экспорта.

В целом объем экспортируемых товаров вырос на 12,7% по сравнению с прошлым годом. Впрочем, это все еще в 1,6 раза меньше, чем в 2021 году.

Экспорт услуг в этом году составил $14,09 млрд. Это на 4% больше, чем в прошлом, но на такой же процент меньше к 2021 году.

Доля ИТ сектора

37,7% составила доля ИТ-сектора среди всех услуг. Сумма заработанного украинскими айтишниками уменьшилась за год на 4,4% и составляет $5,31 млрд.

В этом году в месяц ИТ-экспорт приносил $530 млн. К сравнению, в прошлом году этот показатель был на уровне $555 млн. Наиболее прибыльным для ИТ-экспорта был 2022 год — $600 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 декабря 2024, 12:30
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Не факт, что хотя-бы половина экспортной выручки попала на межбанк.
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