Южанина: В ближайшее время класть деньги на депозиты в банки станет менее выгодно

В ближайшее время класть деньги на депозиты в банки станет менее выгодно. Инфляция может превысить 10% и доходность банковских вкладов перестанет покрывать рост цен. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета В Р Нина Южанина.

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Что говорит Южанина

По словам Южаниной, из-за повышения военного сбора с процентов по депозитам придется уплатить уже не 19,5, а 23% налогов.

По состоянию на 2 декабря 2024 года средняя ставка по наиболее распространенному виду депозита — срочному на 1 год — 12,12%.

«К примеру, если разместить на депозит 100 тыс. гривен сроком на 1 год, то начисленные проценты (доходы) составят 12 120 грн. В пересчете на нынешний уровень инфляции 9,7% — 10 944 грн. Профит после налогообложения — 8 427 грн.То есть за год 100 000 обесценятся до 90 300 грн плюс профит от депозита 8427 грн получим 98727 грн условной стоимости», — написала Южанина.

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Поэтому, как отмечает Южанина, вызывает сомнение утверждение о росте средств на гривневых депозитах.

«Тем более 35,8% от общей суммы вкладов физических лиц и ФОП размещено именно в иностранной валюте — 476,7 млрд грн в эквиваленте с 1 331,6 млрд грн», — подытожила она.