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9 декабря 2024, 10:47 Читати українською

Южанина: В ближайшее время класть деньги на депозиты в банки станет менее выгодно

В ближайшее время класть деньги на депозиты в банки станет менее выгодно. Инфляция может превысить 10% и доходность банковских вкладов перестанет покрывать рост цен. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета В Р Нина Южанина.

В ближайшее время класть деньги на депозиты в банки станет менее выгодно.
Фото: depositphotos

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Что говорит Южанина

По словам Южаниной, из-за повышения военного сбора с процентов по депозитам придется уплатить уже не 19,5, а 23% налогов.

По состоянию на 2 декабря 2024 года средняя ставка по наиболее распространенному виду депозита — срочному на 1 год — 12,12%.

«К примеру, если разместить на депозит 100 тыс. гривен сроком на 1 год, то начисленные проценты (доходы) составят 12 120 грн. В пересчете на нынешний уровень инфляции 9,7% — 10 944 грн. Профит после налогообложения — 8 427 грн.То есть за год 100 000 обесценятся до 90 300 грн плюс профит от депозита 8427 грн получим 98727 грн условной стоимости», — написала Южанина.

Читайте: С дохода от депозитов придется отдать 23%: что будет дальше с банковскими вкладами

Поэтому, как отмечает Южанина, вызывает сомнение утверждение о росте средств на гривневых депозитах.

«Тем более 35,8% от общей суммы вкладов физических лиц и ФОП размещено именно в иностранной валюте — 476,7 млрд грн в эквиваленте с 1 331,6 млрд грн», — подытожила она.

Оформить депозит с повышенным доходом

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+28
Qwerty1999
Qwerty1999
9 декабря 2024, 12:19
#
И что собственно Южанина предлагает,
да ничего, ведь её интересует критика ради критики и не более того…
+
0
Mozart
Mozart
9 декабря 2024, 12:42
#
Тут даже критики как таковой нет, просто констатация факта.
Подтекст: все переходят в ОВГЗ. Ощущение, что загоняют, чтобы потом побрить, стало еще сильнее.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 декабря 2024, 13:11
#
Не забываем, что Южанина, как депутат ВРУ, тоже голосовала за увеличение налогов, а теперь вдруг стала констатировать факты…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
9 декабря 2024, 13:07
#
Перевести гривну в валюту, валюту в usdt и получать по 4−7% годовых без рисков, налогов и финмона.
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