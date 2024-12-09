НБУ за неделю увеличил продажи валюты на межбанке на $77 миллионов

На минувшей неделе (2−6 декабря) Национальный банк продал на межбанке $785,5 млн, при этом купил $130 тыс. Об этом говорится в данных НБУ .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютные интервенции НБУ

Со 2 по 6 декабря Нацбанк продал $785,5 млн, что на $77 млн больше, чем на прошлой неделе. При этом Нацбанк купил $130 тысяч.

В целом с начала года Нацбанк продал почти $30,5 млрд, в то время как купил $125,7 млн.

Напомним

Как писал «Минфин», Национальный банк в течение недели, с 25 по 29 ноября, не покупал на межбанковском валютном рынке валюту и продал $708,5 млн против $590 млн на прошлой неделе.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.