Пентагон объявил о выделении Украине нового, 22-го пакета военной помощи на $988 млн, об этом сообщается на сайте ведомства.
США выделили Украине новый пакет помощи почти на $1 млрд
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Что делает
«Этот пакет помощи в сфере безопасности предусматривает выделение дополнительных $988 млн в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI), которая обеспечит Украину боеприпасами для ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Помимо этой программы, Вашингтон оказывает поддержку по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению).
Что включает пакет
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снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;
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дроны;
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запчасти для обслуживания, ремонта и модернизации артиллерийских систем, танков и бронетехники.
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Напомним
За неделю это второй пакет помощи Украине от США. 3 декабря они объявили о выделении на военную поддержку Киева $725 млн. В этот пакет вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и для HIMARS, ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы; противотанковые системы Javelin и AT-4 и др.
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