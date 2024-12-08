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8 декабря 2024, 12:26 Читати українською

США выделили Украине новый пакет помощи почти на $1 млрд

Пентагон объявил о выделении Украине нового, 22-го пакета военной помощи на $988 млн, об этом сообщается на сайте ведомства.

Пентагон объявил о выделении Украине нового, 22-го пакета военной помощи на $988 млн, об этом сообщается на сайте ведомства.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто делает«Этот пакет помощи в сфере безопасности предусматривает выделение дополнительных $988 млн в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI), которая обеспечит Украину боеприпасами для ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что делает

«Этот пакет помощи в сфере безопасности предусматривает выделение дополнительных $988 млн в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI), которая обеспечит Украину боеприпасами для ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Помимо этой программы, Вашингтон оказывает поддержку по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению).

Что включает пакет

  • снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;

  • дроны;

  • запчасти для обслуживания, ремонта и модернизации артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Читайте: США объявили пакет военной помощи Украине на $725 млн. Что вошло в пакет

Напомним

За неделю это второй пакет помощи Украине от США. 3 декабря они объявили о выделении на военную поддержку Киева $725 млн. В этот пакет вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и для HIMARS, ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы; противотанковые системы Javelin и AT-4 и др.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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