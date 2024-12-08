Fitch: В 2024 году государственный долг Украины вырос почти до 91% ВВП

В рейтинговом агентстве Fitch отмечают, что государственный долг Украины вырос до 90,8% ВВП в 2024 году, по отношению к 84,4% в 2023 году. Об этом говорится в отчете агентства, пишет ЭП.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Уровень долга Украины значительно превышает среднее значение 70,9% для суверенных долговых обязательств по рейтингу «B«/»C«/»D». Увеличение долга связывают с ослаблением гривны и увеличением бюджетного дефицита.

«В то время как 77% внешнего долга высоко льготное, 74% от общего объема долга деноминировано в иностранной валюте», — добавили в агентстве.

Читайте: Госдолг Украины в следующем году превысит 100% ВВП — МВФ

Fitch оценивает потребность во внешнем финансировании на уровне $38 млрд в 2025 году, относительно $41 млрд в 2024 году.

При этом, по оценкам, дефицит текущего счета расширится до 8,4% ВВП в 2024 году и 13,6% в 2025 году.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что государственный долг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП.

Согласно прогнозу МВФ, по итогам этого года государственный долг и гарантированный государством долг Украины — 95,6% ВВП.