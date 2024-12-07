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7 декабря 2024, 13:24 Читати українською

Польша увеличит расходы на оборону в 2025 году до 4,7% ВВП

Оборонный бюджет Польши в 2025 году составит $46 млрд, достигнув 4,7% ВВП страны, сообщили в пресс-службе Министерства национальной обороны страны.

Оборонный бюджет Польши в 2025 году составит $46 млрд, достигнув 4,7% ВВП страны, сообщили в пресс-службе Министерства национальной обороны страны.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиБюджет на 2025 год«Бюджет на 2025 год включает рекордную сумму в 124,3 млрд злотых ($30,6 млрд в эквиваленте) на национальную оборону.
Фото: armyinform.com.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Бюджет на 2025 год

«Бюджет на 2025 год включает рекордную сумму в 124,3 млрд злотых ($30,6 млрд в эквиваленте) на национальную оборону. Вместе с расходами Фонда поддержки вооруженных сил расходы на национальную оборону в следующем году достигнут 186,6 млрд злотых ($46 млрд в сумме в эквиваленте)», — говорится в сообщении.

«Это значит, что в 2025 году расходы на польскую армию составят 4,7% ВВП, в этом году они составляют 4,2% ВВП», — подчеркнули в Минобороны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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