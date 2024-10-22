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22 октября 2024, 10:46 Читати українською

Оман становится новым центром IPO на Ближнем Востоке

Волна первичных публичных размещений, охватившая страны Ближнего Востока, но до последнего времени не выходившая за пределы крупнейших экономик региона — Саудовской Аравии и ОАЭ, достигла Омана. Как пишет агентство Bloomberg, султанат становится «новым центром» IPO и начинает конкурировать с Абу-Даби, Дубаем и Эр-Риядом, все больше сокращая разрыв в объеме привлеченных средств.

Волна первичных публичных размещений, охватившая страны Ближнего Востока, но до последнего времени не выходившая за пределы крупнейших экономик региона — Саудовской Аравии и ОАЭ, достигла Омана.
Фото: depositphotos

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IPO на Ближнем Востоке

Ключевым событием в сфере листинга для страны стало недавнее IPO государственной энергетической компании Омана, OQ SAOC, которая в прошлый четверг, 17 октября, продала 25% в OQ Exploration & Production, своем подразделении по разведке и добыче нефти и газа.

По итогам ей удалось привлечь около $2 млрд, что стало крупнейшим IPO в регионе Персидского залива и четвертым по величине в регионе EMEA в 2024 году. Этот шаг позволил Оману сократить разрыв с ближайшими конкурентами по объему привлеченных средств от новых размещений акций: по данным Bloomberg, этот показатель с начала года у Омана достиг $2,08 млрд, у ОАЭ — $2,43 млрд и $3,09 млрд у Саудовской Аравии.

Ранее, в 2023 году, Оман также успешно провел IPO компании Abraj Energy Services, собрав $244 млн, и листинг OQ Gas Networks, который принес $771 млн.

Bloomberg отмечает, что правительство Омана запустило масштабную программу приватизации, и в ближайшие месяцы она наберет еще большую силу, Так, суверенный фонд Омана планирует выставить на IPO около 30 активов, среди которых такие крупные компании как Asyad Group (ее стоимость оценивается в 4 $млрд) и государственная энергетическая компания.

Оман, крупнейший производитель нефти на Ближнем Востоке, который не входит в ОПЕК, надеется, что продажа государственных активов поддержит ключевые отрасли, такие как энергетика, транспорт и туризм.

Интерес инвесторов к IPO Омана подогревается высокими дивидендными выплатами, отмечает агентство.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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