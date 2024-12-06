Российский госбанк ВТБ выгнали из Африки

Российский государственный банк ВТБ, попавший под западные санкции и отключенный от системы SWIFT, закрывает единственное дочернее подразделение в Африке. Об этом сообщает The Moscow Times.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Banco VTB Africa SA в Анголе, открытый в 2007 году, решил сдать лицензию на осуществление банковских операций.

«Закрываем его, отзываем лицензию. Это добровольно-принудительная сдача лицензии — у нас все заморожено там», — сказал глава банка Андрей Костин.

По словам главы ВТБ, он встречался с президентом Анголы Жуаном Лоренсом, чтобы решить судьбу банка, вторым крупнейшим акционером которого является ангольская алмазодобывающая корпорация Endiama.

Однако договориться о будущем Banco VTB Africa, который задумывался как расчетный для работающего в Африке российского бизнеса, не удалось.

Читайте также: Глава российского ВТБ: санкции надолго, замороженные активы не вернут

Аналогичные проблемы у ВТБ возникли с «дочками» в Великобритании, Германии и постсоветских республиках. Госбанк был лишён контроля над VTB Capital и VTB Bank (Europe), а также был вынужден свернуть бизнес в Грузии.

Нацбанк страны отозвал у подразделения ВТБ право на обслуживание физлиц и депозитариев. Банк ВТБ Грузия в итоге передал свой розничный портфель местному Базисбанку, а корпоративный — грузинскому Liberty Bank.

Напомним

«Минфин» писал, что ВТБ рф признал рекордный ущерб на $10 млрд из-за санкций.