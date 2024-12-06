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6 декабря 2024, 16:51 Читати українською

В Раде рассматривают возможность увеличения штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью

Паркомест для людей с инвалидностью вскоре может увеличиться, учитывая запрос общества и реалии последствий полномасштабной войны. В то же время следует увеличить штрафы за парковку на этих местах для людей, у которых нет инвалидности. Сумма штрафа до 2 000 грн, действующая на данный момент, мала и может вырасти в разы. Об этом сообщила глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Паркомест для людей с инвалидностью вскоре может увеличиться, учитывая запрос общества и реалии последствий полномасштабной войны.
Фото: pixabay.com

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По ее словам, транспортная инфраструктура крупных городов и особенно столицы пока не рассчитана на реальное количество авто и реальную потребность в парковочных местах. Следовательно, ситуация с парковкой авто в местах, которые для этого не предусмотрены, становится все хуже. Как следствие, жители городов паркуются в неназначенных для этого местах и особенно на местах для парковки людей с инвалидностью.

«Чтобы как-то исправлять эту ситуацию в новых государственных строительных нормах, которые начали действовать еще до войны, было предусмотрено увеличение паркомест при возведении объектов жилой недвижимости. Но застройщики, пытающиеся уменьшить свои расходы, иногда эту норму игнорируют», — пояснила председатель комитета градостроительства.

Шуляк также отметила, что в ближайшее время в парламенте будет рассмотрен новый законопроект, цель которого — упорядочить правила размещения в Украине МАФов и парковок и условий получения разрешений на это. Соответствующий проект закона № 10308 зарегистрировали в Верховной Раде в конце декабря 2023 года.

«Законопроект двигается тяжело, есть определенное сопротивление. Но, надеюсь, мы сможем довести его до конца. Как показывает практика, это возможно», — подытожила она.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Скрудж Макдак
Скрудж Макдак
6 декабря 2024, 16:56
#
А може хай в Зраді борються з корупцією?!
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0
Mini Mi
Mini Mi
6 декабря 2024, 16:58
#
Одно другому не мешает. Парковаться на места для инвалидов это признак быдла и штрафы за такое нужно лупить максимальные. Как водитель я бы хотел чтобы у нас вообще штрафы были раз в 10 повыше, особенно за такие вот нарушения где «случайно» нарушить нельзя только специально.
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