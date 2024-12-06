Первые $50 млрд. за счет замороженных российских активов Украина начнет получать уже в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.
Первые $50 миллиардов от замороженных российских активов Украина получит в 2025 году — Шмыгаль
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«Пока продолжается юридическая процедура создания компенсационного механизма, пока мы работаем над конфискацией российских замороженных активов, первые $50 млрд начнем получать уже в следующем году», — сказал Шмыгаль во время вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
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Напомним
Летом лидеры стран Большой семерки (G7) согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 млрд за счет использования замороженных российских активов. 25 октября лидеры стран G7 подтвердили свои обязательства.
Согласно этому плану, ЕС и США выделят примерно по $20 млрд, а остальные $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.
В случае, если США откажутся от своих обязательств из-за неспособности ЕС изменить санкционный режим в отношении российских активов,
Финальная сумма, которую ЕС предоставит Украину в качестве ссуды, может быть меньше — в зависимости от того, какие взносы сделают другие страны G7.
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