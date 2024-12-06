В Чехию возобновились поставки нефти по трубопроводу «Дружба»

Снабжение российской нефти в Чехию через нефтепровод «Дружба» возобновилось в пятницу после двухдневной паузы. Об этом сообщила чешская нефтеперерабатывающая компания Orlen Unipetrol.

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«Снабжение возобновилось сегодня утром, и нефть снова поступает через нефтепровод „Дружба“ в Чехию», — сказал генеральный директор Orlen Unipetrol Мариуш Внук.

Он поблагодарил за помощь правительства Чехии и управление государственных материальных резервов Чешской Республики.

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Напомним

4 декабря нефть по трубопроводу «Дружба» перестала поступать в Чехию по неизвестным пока причинам.

1 декабря в Польше недалеко от города Пневы на западе страны произошла утечка из нефтепровода «Дружба», которым нефть попадает на НПЗ в Германии.