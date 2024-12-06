Снабжение российской нефти в Чехию через нефтепровод «Дружба» возобновилось в пятницу после двухдневной паузы. Об этом сообщила чешская нефтеперерабатывающая компания Orlen Unipetrol.
В Чехию возобновились поставки нефти по трубопроводу «Дружба»
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«Снабжение возобновилось сегодня утром, и нефть снова поступает через нефтепровод „Дружба“ в Чехию», — сказал генеральный директор Orlen Unipetrol Мариуш Внук.
Он поблагодарил за помощь правительства Чехии и управление государственных материальных резервов Чешской Республики.
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Напомним
4 декабря нефть по трубопроводу «Дружба» перестала поступать в Чехию по неизвестным пока причинам.
1 декабря в Польше недалеко от города Пневы на западе страны произошла утечка из нефтепровода «Дружба», которым нефть попадает на НПЗ в Германии.
Источник: Минфин
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«Миллионы баррелей российской нефти теперь могут беспрепятственно транспортироваться по трубопроводу „Дружба“ через Украину в Европейский Союз в рамках нового соглашения с Венгрией, которое завершило многомесячный спор из-за нефтяных санкций Киева.
Согласно соглашению, российская энергетическая компания „Лукойл“, чьи продукты запрещены к ввозу в Украину, продаст свою нефть венгерскому энергетическому гиганту MOL. Следовательно, компания MOL будет иметь право транспортировать эту нефть через территорию Украины в ЕС, пишет Politico.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Украина удовлетворена тем, что продуктом теперь владеет венгерская компания. „Это не российская компания, а MOL, транспортирующая свою нефть через украинскую систему“, — подчеркнул Шмигаль.»
Хіба це не потужно? Шмигаль незламно тепер качає УГОРСЬКУ нафту, замість РОСІЙСЬКОЇ. То мабуть вже і є Потужна Перемога за Планом?