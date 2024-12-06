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6 декабря 2024, 13:14 Читати українською

В Чехию возобновились поставки нефти по трубопроводу «Дружба»

Снабжение российской нефти в Чехию через нефтепровод «Дружба» возобновилось в пятницу после двухдневной паузы. Об этом сообщила чешская нефтеперерабатывающая компания Orlen Unipetrol.

Снабжение российской нефти в Чехию через нефтепровод «Дружба» возобновилось в пятницу после двухдневной паузы.

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«Снабжение возобновилось сегодня утром, и нефть снова поступает через нефтепровод „Дружба“ в Чехию», — сказал генеральный директор Orlen Unipetrol Мариуш Внук.

Он поблагодарил за помощь правительства Чехии и управление государственных материальных резервов Чешской Республики.

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Напомним

4 декабря нефть по трубопроводу «Дружба» перестала поступать в Чехию по неизвестным пока причинам.

1 декабря в Польше недалеко от города Пневы на западе страны произошла утечка из нефтепровода «Дружба», которым нефть попадает на НПЗ в Германии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
Smehue4ki
Smehue4ki
6 декабря 2024, 13:16
#
Був третій рік війни, а ми все качаємо нафту ворога. Хоч з газом вже завершимо за 3 тижні.
+
+15
Riojas
Riojas
6 декабря 2024, 13:45
#
Мы качаем потому, что у нас контракт. Вся Европа с нами, но нефть покупается в рашке
+
0
Alex SH
Alex SH
6 декабря 2024, 15:09
#
Ну да, контракт… В частности с венгерской компанией Mol Nyrt подписан в сентябре 2024.
«Миллионы баррелей российской нефти теперь могут беспрепятственно транспортироваться по трубопроводу „Дружба“ через Украину в Европейский Союз в рамках нового соглашения с Венгрией, которое завершило многомесячный спор из-за нефтяных санкций Киева.
Согласно соглашению, российская энергетическая компания „Лукойл“, чьи продукты запрещены к ввозу в Украину, продаст свою нефть венгерскому энергетическому гиганту MOL. Следовательно, компания MOL будет иметь право транспортировать эту нефть через территорию Украины в ЕС, пишет Politico.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Украина удовлетворена тем, что продуктом теперь владеет венгерская компания. „Это не российская компания, а MOL, транспортирующая свою нефть через украинскую систему“, — подчеркнул Шмигаль.»
Хіба це не потужно? Шмигаль незламно тепер качає УГОРСЬКУ нафту, замість РОСІЙСЬКОЇ. То мабуть вже і є Потужна Перемога за Планом?
+
0
Alex SH
Alex SH
6 декабря 2024, 15:12
#
За 3 тижні можна ще не один новий контракт укласти і Україна стане качати словацький чи іспанський газ з Рашки.
+
0
TAN72
TAN72
6 декабря 2024, 16:03
#
Главное освободить территорию Украины от жителей 🤔
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