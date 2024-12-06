В ноябре 2024 года украинский автопарк пополнили 14,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом, сообщает Укравтопром.
В Украине сократился ввоз подержанных авто из-за границы
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По отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года — почти на треть.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.
Дальше идут:
- дизельные — 26%;
- электромобили — 20%;
- гибриды и авто с ГБО — по 4%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в ноябре на украинские номера, составляет 9 лет.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
Самые популярные модели
В самые популярные модели месяца вошли:
- Volkswagen Golf — 873 ед.;
- Renault Megane — 609 ед.;
- Skoda Octavia — 520 ед;
- Volkswagen Passat — 419 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 399 ед.;
- Nissan Leaf — 384 ед;
- Audi Q5 — 376 ед.;
- Tesla Model 3 — 301 ед;
- Tesla Model Y — 298 ед.;
- Nissan Rogue — 293 ед.
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Источник: Минфин
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