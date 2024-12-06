В Украине сократился ввоз подержанных авто из-за границы

В ноябре 2024 года украинский автопарк пополнили 14,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом, сообщает Укравтопром.

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По отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года — почти на треть.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.

Дальше идут:

дизельные — 26%;

электромобили — 20%;

гибриды и авто с ГБО — по 4%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в ноябре на украинские номера, составляет 9 лет.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Самые популярные модели

В самые популярные модели месяца вошли:

Volkswagen Golf — 873 ед.;

Renault Megane — 609 ед.;

Skoda Octavia — 520 ед;

Volkswagen Passat — 419 ед.;

Volkswagen Tiguan — 399 ед.;

Nissan Leaf — 384 ед;

Audi Q5 — 376 ед.;

Tesla Model 3 — 301 ед;

Tesla Model Y — 298 ед.;

Nissan Rogue — 293 ед.

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