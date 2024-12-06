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6 декабря 2024, 9:44 Читати українською

В Украине сократился ввоз подержанных авто из-за границы

В ноябре 2024 года украинский автопарк пополнили 14,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом, сообщает Укравтопром.

В ноябре 2024 года украинский автопарк пополнили 14,7 тыс.
Фото: freepik.com

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По отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года — почти на треть.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.

Дальше идут:

  • дизельные — 26%;
  • электромобили — 20%;
  • гибриды и авто с ГБО — по 4%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в ноябре на украинские номера, составляет 9 лет.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Самые популярные модели

В самые популярные модели месяца вошли:

  • Volkswagen Golf — 873 ед.;
  • Renault Megane — 609 ед.;
  • Skoda Octavia — 520 ед;
  • Volkswagen Passat — 419 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 399 ед.;
  • Nissan Leaf — 384 ед;
  • Audi Q5 — 376 ед.;
  • Tesla Model 3 — 301 ед;
  • Tesla Model Y — 298 ед.;
  • Nissan Rogue — 293 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
6 декабря 2024, 11:24
#
Покупці зникають…
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
6 декабря 2024, 12:08
#
Завезуть скоро нових з Ізраїлю:)
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