Европа пытается создать оборонный фонд на 500 миллиардов евро

Страны ЕС обсуждают создание общего фонда на сумму 500 млрд евро для совместных оборонных проектов и закупок вооружений, привлекая средства через облигационные рынки, в ожидании возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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Угроза Дональда Трампа отозвать гарантии безопасности США для недостаточно финансирующих оборону союзников по НАТО побудила европейские столицы рассмотреть более радикальные варианты финансирования обороны, включая общие заимствования, которые традиционно отклонялись финансовыми «ястребами» в Германии, Нидерландах и Дании.

Высокопоставленные чиновники Европы, которые обсуждают этот план, сосредоточены на создании финансового механизма для обороны. Этот механизм будет выпускать облигации, обеспеченные национальными гарантиями стран-участниц, а не ЕС в целом.

Модель финансирования, которая будет открыта для государств, не входящих в ЕС, таких как Великобритания и Норвегия, приобретает поддержку среди ключевой группы стран-членов ЕС, сообщили Financial Times шесть человек, причастных к переговорам. Хотя точная целевая сумма заимствований еще не согласована, участники переговоров отметили, что она должна превышать 500 млрд евро.

Деньги могут быть использованы для поддержки совместных оборонных проектов, таких как общая противовоздушная оборона, предложенная Польшей и Грецией и которая сама будет стоить 500 млрд евро, по словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса.

Напомним

Трамп угрожал полностью вывести США из НАТО. Он был возмущен тем, что союзники не выполняют обязательств по расходам на оборону в размере 2% ВВП.