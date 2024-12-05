Украина подписала с ЕС соглашение об использовании доходов от российских замороженных активов

Украина подписала соглашение с ЕС о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины, который позволит использовать доходы от замороженных активов рф для погашения ссуд на сумму до 45 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«Министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), который создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать 45 млрд евро», — говорится в сообщении.

Новый механизм позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов россии для покрытия основной суммы займа, процентов и других расходов, связанных с кредитами, привлеченными от партнеров в рамках инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Средства, доступные через ULCM, будут целевое назначение и могут быть использованы исключительно для погашения соответствующих займов, предоставленных Украине кредиторами в рамках инициативы G7 ERA.