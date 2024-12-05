Зеленский подписал указ о введении санкций против властей Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пророссийских властей Грузии. Об этом он сообщил в своем видеообращении 5 декабря.

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«Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию пути», — отметил Зеленский.

По его словам, в Грузии продолжаются протесты именно против этого. В то же время президент отметил важность, чтобы партнеры также сейчас высказали о своей позиции.

«Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же — действовать принципиально», — заявил президент.

В частности, глава государства уточнил, что санкции введены против основателя партии «Грузинская мечта» и экс-премьер-министра страны Бидзины Иванишвили и его сообщников — 19 человек, «продающих интересы Грузии и людей».

Напомним

В Грузии уже неделю продолжаются протесты против срыва евроинтеграции. Они начались после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия отказывается начинать переговоры по вступлению в ЕС до конца 2028 года.