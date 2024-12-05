Курс на 5 декабря: НБУ укрепил гривну на три копейки

Национальный банк Украины установил на 5 декабря 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,6628 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 5 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,70 грн (на 4 декабря курс был установлен на уровне 43,82 грн). Европейская валюта подешевела на 12 копеек.

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