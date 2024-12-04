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4 декабря 2024, 19:04 Читати українською

В Латвии ввели налог на сверхприбыль банков

Сейм Латвии в среду, 4 декабря, принял в окончательном чтении закон о налоге на сверхприбыли банков. Об этом сообщает Delfi.

Сейм Латвии в среду, 4 декабря, принял в окончательном чтении закон о налоге на сверхприбыли банков.

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Закон обяжет зарегистрированные в Латвии кредитные учреждения и филиалы кредитных учреждений из других стран платить так называемые взносы солидарности в течение следующих трех лет.

Если банк выполнит требования по увеличению кредитования, то сумма, уплаченная в виде налога на сверхприбыль, будет возвращена ему.

Министерство финансов Латвии объяснило, что целью взносов солидарности является прямое или косвенное привлечение дополнительных средств для удовлетворения фискальных потребностей государственной безопасности в условиях повышенных рисков.

Ожидается, что вклад солидарности позволит собрать 96 млн евро в бюджет 2025 года, 60,8 млн евро — в 2026 году и 66 млн евро — в 2027 году.

Источник: Минфин
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Три літри
Три літри
4 декабря 2024, 19:10
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Гетманцев здорової людини
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