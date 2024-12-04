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4 декабря 2024, 18:02 Читати українською

Объем депозитов в гривне с начала года вырос более чем на 100 миллиардов — НБУ

Объем гривневых депозитов в банках с начала 2024 года увеличился более чем на 100 млрд грн. Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью Укринформу.

Объем гривневых депозитов в банках с начала 2024 года увеличился более чем на 100 млрд.
Фото: НБУ

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«Две трети всех средств клиентов в банках по результатам октября — в национальной валюте. Прирост гривневых средств с начала года — более 100 млрд грн или около 7%, с начала полномасштабного вторжения — более 830 млрд гривен или около 90%», — сказал он. Николайчук.

По его словам, 56% гривен клиентов в банках — это средства на счетах юридических лиц, которые с начала года выросли на 6%, а с начала полномасштабного вторжения удвоились.

«Гривневые средства физических лиц в банках выросли на 8% с начала года и на около 80% с 24 февраля 2022 года», — отметил он.

Кроме того, доля срочных гривневых средств украинцев составляет около 35% всех гривневых средств населения.

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«В 2024 году есть прирост на 20 млрд гривен или на 8%, а с начала полномасштабного вторжения — на около 80 млрд гривен или на 44%», — отметил Николайчук.

По его словам, в структуре срочных депозитов физических лиц в национальной валюте вклады со сроком более трех месяцев составляют 98%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
4 декабря 2024, 21:57
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Вот и нынешнее поколение узнает что такое «керенки» :)
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