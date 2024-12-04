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4 декабря 2024, 15:51 Читати українською

Сигареты подорожают на 40 гривен: Рада повысила акциз на табачные изделия

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия, предусматривающий постепенное повышение ставок акцизного налога на сигареты до минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия, предусматривающий постепенное повышение ставок акцизного налога на сигареты до минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС.
Фото: pixabay.com

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«В следующем году пачка сигарет вырастет где-то на +40 грн. Может, больше, поскольку акцизы этим законом будут привязаны к евро и постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям ЕС», — отметил он.

Основные изменения

Данный законопроект предусматривает следующие ключевые изменения:

  • перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро;
  • продление действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет);
  • имплементацию европейской практики по налогообложению табачных стиков для нагревания в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

Согласно документу, в 2025 году акциз на сигареты вырастет на 35,4%, в 2026 году — на 17%, в 2027 году — на 8,8%, а в 2028 году — на 8,2%.

Минимальный акциз в евро за тысячу штук составит 78 евро в 2025 году с постепенным повышением до 90 евро в 2028 году.

Для табака и его заменителей (ТВЭН) запланирован рост акциза на 22,2% в 2025 году, на 11,9% в 2026 году, на 4,2% в 2027 году и на 4,6% в 2028 году.

По предварительным оценкам в 2025 году такое повышение акцизов принесет в государственный бюджет около 20 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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TAN72
TAN72
4 декабря 2024, 16:16
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В самый раз, кто собирается бросить будет стимул.🍌-вам, а не прибыль.
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Kikudzuki
Kikudzuki
4 декабря 2024, 17:10
#
Государство делает деньги на курильщиках… 🤨🙄 А ведь есть много других способов адекватнее… Власти, почему бы вам, к примеру, не заняться проверкой правильности обелетчивания пассажиров на горэлектротранспорте? Кондукторы и водители трамваев и троллейбусов систематически при оплате проезда пассажирами — НЕ выдают им талоны за проезд! Причем, это массовое, поголовное явление. Колоссальная сумма денег не доходит в бюджет, а оседает в карманах кондукторов и водителей! Вы этого не знаете, не видите? И много подобных примеров такой утечки денег. Может все же займетесь хищениями на рабочих местах, а не доением курящих граждан…
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