Сигареты подорожают на 40 гривен: Рада повысила акциз на табачные изделия

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия, предусматривающий постепенное повышение ставок акцизного налога на сигареты до минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«В следующем году пачка сигарет вырастет где-то на +40 грн. Может, больше, поскольку акцизы этим законом будут привязаны к евро и постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям ЕС», — отметил он.

Основные изменения

Данный законопроект предусматривает следующие ключевые изменения:

перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро;

продление действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет);

имплементацию европейской практики по налогообложению табачных стиков для нагревания в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

Согласно документу, в 2025 году акциз на сигареты вырастет на 35,4%, в 2026 году — на 17%, в 2027 году — на 8,8%, а в 2028 году — на 8,2%.

Минимальный акциз в евро за тысячу штук составит 78 евро в 2025 году с постепенным повышением до 90 евро в 2028 году.

Для табака и его заменителей (ТВЭН) запланирован рост акциза на 22,2% в 2025 году, на 11,9% в 2026 году, на 4,2% в 2027 году и на 4,6% в 2028 году.

По предварительным оценкам в 2025 году такое повышение акцизов принесет в государственный бюджет около 20 млрд грн.