Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 миллионов

Глава МИД Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран по сотрудничеству в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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Меморандум предусматривает возможность американской помощи на общую сумму до $825 млн.

«Документ создает нормативно-правовую базу для улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности, восстановления ее критической инфраструктуры, введения распределенной генерации, реформирования энергетического сектора и содействия послевоенному переходу к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в Европу экономике», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина подписала Меморандум о взаимопонимании и Кредитном соглашении с Европейским Союзом о привлечении до 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA). Средства являются частью инициативы G7 (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).