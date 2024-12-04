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4 декабря 2024, 9:30 Читати українською

Как сэкономить на страховке и не попасть в неприятности: новый выпуск «Страхування по-людськи» (видео)

Новый выпуск «Страхування по-людськи» уже на канале. В нем ведущая Таня Белова и Дмитрий Соколов, руководитель страхового бизнеса Finance.ua и Minfin.com.ua, раскладывают по полочкам все, что нужно знать о страховых агрегаторах.

«В январе 2025 года будет такой небольшой шок, потому что стоимость автогражданки должна вырасти на 40−50%. Люди начнут искать варианты дешевле, но, к сожалению, дешевле уже не будет!», — отмечает Дмитрий.

Так как агрегаторы помогают сегодня сэкономить, действительно ли можно купить страховку дешевле, чем напрямую у страховой компании? В выпуске вы узнаете:

За счет чего формируется скидка через агрегаторы?

Можно ли доверять агрегаторам и как избежать мошенничества?

Что изменится на страховом рынке в 2025 году и стоит ли покупать полис заранее?

Источник: Минфин
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