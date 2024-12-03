Фонд гарантирования подал в суд на Госаудитслужбу

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в суд с иском к Государственной аудиторской службе по поводу нарушения процедур проверки Фонда. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Что известно

Накануне Госаудитслужба опубликовала прессрелиз по итогам аудита ФГВФЛ, где указала, что Фонд и уполномоченные им лица реализовали активы неплатежеспособных и ликвидированных банков по существенно более низкой цене по сравнению с их балансовой и даже оценочной стоимостью, что привело к недополучению кредиторами банков десятков миллиардов гривен.

В ФГВФЛ считают, что «комментарии ГАСУ… относительно цены реализации активов неплатежеспособных банков являются выборочными и необоснованными — у них не учтен ряд ключевых позиций, что коренным образом исказило реальную картину».

В Фонде гарантирования отмечают, что существуют неоспоримые факторы, определяющие результат торгов и экономическую сущность продаж банковских активов.

Подробности

В Фонде объясняют, что результат продаж всегда зависит от качества актива. В неплатежеспособных банках, где достаточно качественных активов, расчеты с кредиторами достигают 100%. Там, где кредиты не уплачиваются 7, 8, 9 лет, отсутствует залоговое имущество, есть другие отягчающие факторы, «актив по всем законам логики не может стоить хоть какую-нибудь приличную цену».

Фонд всегда выставляет активы на первые аукционы за 100% балансовой или оценочной стоимости — по большей из двух величин — и применяет один подход ко всем активам: все они выставляются на открытые торги в системе Prozorro.Продажи.

«Однако инвестор всегда платит столько, сколько актив реально стоит… Любые предположения о потере стоимости активов при продаже абсолютно безосновательны. Потеря стоимости происходит до момента признания банка неплатежеспособным. Ни одна оценочная стоимость не заставит инвестора заплатить больше. Это очевидный факт. И все обвинения в том, что цена продажи активов ниже балансовой и оценочной, предвзяты», — резюмируют в ФГВФЛ.