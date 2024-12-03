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3 декабря 2024, 18:54 Читати українською

Кабмин переименовал Минреинтеграции в Министерство национального единства

Кабинет Министров переименовал Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров переименовал Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.
Фото: wikipedia.org

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«Правительство приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам премьера, это институциональное усиление поможет сформировать новое качество работы и взаимодействия с многомиллионным украинским сообществом из всех волн миграции.

«Создание Министерства национального единства также будет способствовать формированию стратегии того, как вернуть украинцев жить и работать в Украину», — подчеркнул он.

Шмыгаль также сообщил, что новый вице-премьер-министр в ближайшее время должен представить четкий план развития министерства, команду и основные KPI.

Напомним

«Минфин» писал, что председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева назначили на должность вице-премьер-министра — министра национального единства Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
3 декабря 2024, 19:36
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Єдине міністерство, яке працює у Зеленського це Міністерство національної бєдності
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