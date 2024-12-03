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3 декабря 2024, 19:45 Читати українською

Чтобы подать сотрудников на бронирование в «Дие» нужно 20 минут — Федоров

В «Дие» с 1 декабря возобновили бронирование работников, которое занимает до 20 минут. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

В «Дие» с 1 декабря возобновили бронирование работников, которое занимает до 20 минут.

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«20 мин нужно, чтобы подать сотрудников на бронирование в «Дие», — сообщил он.

«Дия» сама подтягивает актуальное количество работников, доступных к бронированию, и проверяет соответствие требованиям.

«Данные передаются напрямую в реестр Оберег. Без подписания бумажных приказов, хождения по госучреждениям и ТЦК», — добавил Федоров.

Положительный результат бронирования автоматически отобразится в «Резерве+».

Напомним

«Минфин» писал, что Кабмин утвердил новые правила бронирования военнообязанных.

Как забронировать работника с 1 декабря

Предприятию нужно обновить критичность. То есть представить пакет документов, подтверждающих, что оно соответствует трем критериям из восьми.

Два критерия обязательны:

  • Первый. Средняя зарплата на предприятии должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (примерно 20 тыс. грн). И также зарплата работника, которого бронирует предприятие, должно быть не менее 2,5 минимальных зарплат (20 тыс. грн).
  • Второй. Компания не должна иметь задолженности по уплате налогов.
  • Третий критерий предприятие выбирает самостоятельно из указанных в постановлении № 76 или в региональных или отраслевых критериях.

Куда подавать документы для обновления или получения критичности

Пакет документов нужно подать в ОВА или профильное для вас министерство. На рассмотрение документов — до 10 дней. Комиссии регулярно собираются для принятия решений.

Если обновили критичность

Переходите на портал «Дия». С 1 декабря можно предоставить список работников на бронирование. Процедура неизменна. Руководитель компании представляет списки работников на бронирование.

  • Авторизируйтесь в электронном кабинете на портале «Дия».
  • В разделе услуги выберите «Бронирование».
  • Выберите опцию Подать заявление.
  • Укажите данные для бронирования.
  • Подтвердите заработную плату бронирующего работника.
  • Проверьте заявление и подпишите его (подпись должен поставить руководитель предприятия или подписант).
  • Ожидайте результата:
  • Заявление обрабатывается в течение трех дней.
  • Сообщение поступает на электронную почту и в личный кабинет, успешное бронирование отображается в «Резерв+» работника.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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