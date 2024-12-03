Чтобы подать сотрудников на бронирование в «Дие» нужно 20 минут — Федоров

В «Дие» с 1 декабря возобновили бронирование работников, которое занимает до 20 минут. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«20 мин нужно, чтобы подать сотрудников на бронирование в «Дие», — сообщил он.

«Дия» сама подтягивает актуальное количество работников, доступных к бронированию, и проверяет соответствие требованиям.

«Данные передаются напрямую в реестр Оберег. Без подписания бумажных приказов, хождения по госучреждениям и ТЦК», — добавил Федоров.

Положительный результат бронирования автоматически отобразится в «Резерве+».

Напомним

«Минфин» писал, что Кабмин утвердил новые правила бронирования военнообязанных.

Как забронировать работника с 1 декабря

Предприятию нужно обновить критичность. То есть представить пакет документов, подтверждающих, что оно соответствует трем критериям из восьми.

Два критерия обязательны:

Первый. Средняя зарплата на предприятии должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (примерно 20 тыс. грн). И также зарплата работника, которого бронирует предприятие, должно быть не менее 2,5 минимальных зарплат (20 тыс. грн).

Второй. Компания не должна иметь задолженности по уплате налогов.

Третий критерий предприятие выбирает самостоятельно из указанных в постановлении № 76 или в региональных или отраслевых критериях.

Куда подавать документы для обновления или получения критичности

Пакет документов нужно подать в ОВА или профильное для вас министерство. На рассмотрение документов — до 10 дней. Комиссии регулярно собираются для принятия решений.

Если обновили критичность

Переходите на портал «Дия». С 1 декабря можно предоставить список работников на бронирование. Процедура неизменна. Руководитель компании представляет списки работников на бронирование.