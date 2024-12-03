В ноябре украинцы приобрели на 10% меньше новых автомобилей — Укравтопром

В течение ноября в Украине было зарегистрировано чуть более 5200 новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом году. По отношению к октябрю потребительская активность на авторынке уменьшилась на 10%. Об этом сообщает «Укравтопром».

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Какие марки авто лидируют

Лидерство на рынке новых авто удерживает японская марка Toyota — 868 ед.

По отношению к октябрю текущего года, продажи новых Toyota увеличились на 28%, а по сравнению с ноябрем 2023 года выросли на 2%.

На втором месте Renault — 533 ед. (-32% к октябрю; +39% к ноябрю 2023 г.).

Третий результат у Skoda — 514 ед. (+27%; -1%).

Также в топ-5 ноября попали: VW -447 ед. (+23%; -6%) и BMW — 305 ед. (-23%; +21%).

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster — 511 шт.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 64 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 г.