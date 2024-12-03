В ноябре 2024 года в общий фонд Госбюджета поступило около $6,4 млрд льготного внешнего финансирования, сообщило Министерство финансов.
В ноябре в госбюджет поступило $6,4 млрд от международных партнеров
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Поддержка международных партнеров
В Минфине уточнили, что это:
- $4,8 млрд от Всемирного банка (грант от Соединенных Штатов в размере $1,6 млрд и средства от других партнеров по развитию);
- $1,35 млрд гранта от Соединенных Штатов;
- $235 млн льготного финансирования от Японии;
- $100 млн ссуды от Республики Корея;
- 10,8 млн евро гранта от Норвегии из Целевого фонда многих доноров Всемирного банка.
Кредит в размере $4,8 млрд был привлечен через проект Всемирного банка PEACE in Ukraine на компенсацию основных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности на обеспечение выплаты заработных плат педагогам.
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Льготное финансирование от правительства Японии привлечено в рамках новых системных проектов Всемирного банка «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE) — $130 млн и «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN) — $105 млн.
Общая сумма прямой бюджетной помощи Украине от международных партнеров составила $105,9 млрд.
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