В ноябре в госбюджет поступило $6,4 млрд от международных партнеров

В ноябре 2024 года в общий фонд Госбюджета поступило около $6,4 млрд льготного внешнего финансирования, сообщило Министерство финансов.

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Поддержка международных партнеров

В Минфине уточнили, что это:

$4,8 млрд от Всемирного банка (грант от Соединенных Штатов в размере $1,6 млрд и средства от других партнеров по развитию);

$1,35 млрд гранта от Соединенных Штатов;

$235 млн льготного финансирования от Японии;

$100 млн ссуды от Республики Корея;

10,8 млн евро гранта от Норвегии из Целевого фонда многих доноров Всемирного банка.

Кредит в размере $4,8 млрд был привлечен через проект Всемирного банка PEACE in Ukraine на компенсацию основных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности на обеспечение выплаты заработных плат педагогам.

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Льготное финансирование от правительства Японии привлечено в рамках новых системных проектов Всемирного банка «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE) — $130 млн и «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN) — $105 млн.