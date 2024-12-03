Национальный банк Украины установил на 3 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,6461 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 6 копеек.
Курс на 3 декабря: НБУ понизил гривну на шесть копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 3 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,72 грн (на 2 декабря курс был установлен на уровне 43,90 грн). Европейская валюта подешевела на 18 копейки.
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Источник: Минфин
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