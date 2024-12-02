Национальный банк Украины установил на 2 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,5847 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.
Курс на 2 декабря: НБУ укрепил гривну на копейку
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Валютный рынок
Нацбанк на 2 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,90 грн (на 29 ноября курс был установлен на уровне 43,86 грн). Европейская валюта подорожала на 4 копейки.
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Источник: Минфин
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