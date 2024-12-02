Курс на 2 декабря: НБУ укрепил гривну на копейку

Национальный банк Украины установил на 2 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,5847 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Нацбанк на 2 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,90 грн (на 29 ноября курс был установлен на уровне 43,86 грн). Европейская валюта подорожала на 4 копейки.

Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту