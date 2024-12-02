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2 декабря 2024, 13:15 Читати українською

Евро дешевеет на фоне политической неопределенности во Франции

В понедельник евро упал из-за растущей политической неопределенности во Франции, что оказало давление и на европейский фондовый рынок, пишет Reuters.

В понедельник евро упал из-за растущей политической неопределенности во Франции, что оказало давление и на европейский фондовый рынок, пишет Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто происходит на валютном рынкеДоллар же укрепился в начале недели, которая может повлиять на ожидания относительно процентных ставок в США.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит на валютном рынке

Доллар же укрепился в начале недели, которая может повлиять на ожидания относительно процентных ставок в США.

Американская валюта получила свежий импульс от Трампа, который на выходных предостерег страны БРИКС от попыток заменить доллар другой валютой.

«В этом месяце волатильность рынка будет определяться двумя факторами. Первым остается влияние Трампа, особенно будущие фискальные настройки и, в большей степени, надвигающиеся торговые войны», — говорит Кайл Родда, старший аналитик по финансовым рынкам Capital.com.

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«Второй — это действия ФРС по политике в этом месяце», отметил Родда. «Если банк примет решение о снижении ставок и предоставит достаточно мягкие сигналы, это может стать зеленым светом для так называемого ралли Санта-Клауса».

Ситуация во Франции

Евро испытывал трудности, и акции Франции, вероятно, окажутся под давлением из-за риска краха французского правительства, поскольку премьер-министру Мишелю Барнье в понедельник предстоит добиться новых уступок по бюджету, чтобы избежать вотум недоверия.

Ультраправая французская партия «Национальное объединение» (RN), скорее всего, поддержит вотум недоверия правительству, если только не произойдет «чудо в последнюю минуту», заявил в понедельник президент RN Жордан Барделла.

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Евро упал на 0,61% до $1,0511 к 11:14, после того как в пятницу достигал недельных максимумов. Фьючерсы на индекс французских акций упали на 1,4%, указывая на резкое падение в начале торгов для индекса CAC 40.

Если правительство Барнье падет, давление на евро быстро усилится, в том числе по отношению к швейцарскому франку, отмечает Пол Маккель, глава глобальных исследований по валютным рынкам в HSBC.

Внимание рынков также приковано к ФРС США, так как отчет по занятости за пятницу окажет влияние на решение о возможном снижении ставок 18 декабря.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 декабря 2024, 14:21
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В далекие времена, когда телевизор показывал три программы, в воскресенье в 16.00 начиналась передача — «международная панорама».
Каждый выпуск начинался с кратких новостей о «сроках неизбежной гибели капитализма» и основной момент этой «гибели» было …падение курса доллара… инфляция в США… …голод в Азии и Африки… ну и прочий набор «причин».
А вот уверения о …падении Евро и кризисе в странах ЕС… ну очень напоминают заверения советских политологов…
Уверен, что миллионы граждан ЕС даже и не знают о тех «бедах» описанных в этой статье.
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asdf2024
asdf2024
2 декабря 2024, 14:28
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Так сейчас тоже самое и у нас, называется «Телемарафон» сполоные перемоги и рашка капец.

Думаешь ,что евро подешевел это враньё))))
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