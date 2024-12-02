Евро дешевеет на фоне политической неопределенности во Франции

В понедельник евро упал из-за растущей политической неопределенности во Франции, что оказало давление и на европейский фондовый рынок, пишет Reuters.

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Что происходит на валютном рынке

Доллар же укрепился в начале недели, которая может повлиять на ожидания относительно процентных ставок в США.

Американская валюта получила свежий импульс от Трампа, который на выходных предостерег страны БРИКС от попыток заменить доллар другой валютой.

«В этом месяце волатильность рынка будет определяться двумя факторами. Первым остается влияние Трампа, особенно будущие фискальные настройки и, в большей степени, надвигающиеся торговые войны», — говорит Кайл Родда, старший аналитик по финансовым рынкам Capital.com.

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«Второй — это действия ФРС по политике в этом месяце», отметил Родда. «Если банк примет решение о снижении ставок и предоставит достаточно мягкие сигналы, это может стать зеленым светом для так называемого ралли Санта-Клауса».

Ситуация во Франции

Евро испытывал трудности, и акции Франции, вероятно, окажутся под давлением из-за риска краха французского правительства, поскольку премьер-министру Мишелю Барнье в понедельник предстоит добиться новых уступок по бюджету, чтобы избежать вотум недоверия.

Ультраправая французская партия «Национальное объединение» (RN), скорее всего, поддержит вотум недоверия правительству, если только не произойдет «чудо в последнюю минуту», заявил в понедельник президент RN Жордан Барделла.

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