Приблизительно 130 интернет-провайдеров уже обжалуют или планируют обжаловать в административных судах решение налоговой о лишении их права находиться на упрощенной системе налогообложения. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета
Интернет-провайдеры пошли в суд. Обжалуют в судах лишение их права находиться на упрощенке
Приблизительно 130 интернет-провайдеров уже обжалуют или планируют обжаловать в административных судах решение налоговой о лишении их права находиться на упрощенной системе налогообложения. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета
Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Где больше всего исков
Больше всего исков подали в Одесской области (более 30), Киевской, Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях (от 15 до 20 в каждой).
В чем проблема
С 1 октября ГНС ввела радикальные изменения в налогообложении интернет-провайдеров: их лишили права находиться на упрощенной системе налогообложения. Это решение было введено в принудительном порядке, без соблюдения установленных законодательных процедур. В частности, налоговые органы действовали без внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины и не составив необходимых актов.
Читайте: Как налоговая может изменить стоимость и качество интернет-услуг и что с этим делать
Какие последствия для бизнеса
Пока волокита будет продолжаться, последствия неизбежны и для бизнеса, и, конечно, для пользователей интернета.
В частности:
- монополизация рынка, а следовательно, уменьшение конкуренции на нем;
- рост цен — теми, кто может выполнить требование ГНС перейти на общую систему налогообложения;
- ухудшение качества услуг — соответственно те, кто не сможет выполнить требование ГНС, уйдут с рынка.
Напомним
Как писал «Минфин», 20 августа 2024 года Главное управление ГНС в Днепропетровской области издало разъяснение, согласно которому провайдеры не могут быть плательщиками единого налога.
Комментарии - 1