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2 декабря 2024, 11:44 Читати українською

Интернет-провайдеры пошли в суд. Обжалуют в судах лишение их права находиться на упрощенке

Приблизительно 130 интернет-провайдеров уже обжалуют или планируют обжаловать в административных судах решение налоговой о лишении их права находиться на упрощенной системе налогообложения. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета В Р Нина Южанина.

Приблизительно 130 интернет-провайдеров уже обжалуют или планируют обжаловать в административных судах решение налоговой о лишении их права находиться на упрощенной системе налогообложения.
Фото: depositphotos

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Где больше всего исков

Больше всего исков подали в Одесской области (более 30), Киевской, Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях (от 15 до 20 в каждой).

В чем проблема

С 1 октября ГНС ввела радикальные изменения в налогообложении интернет-провайдеров: их лишили права находиться на упрощенной системе налогообложения. Это решение было введено в принудительном порядке, без соблюдения установленных законодательных процедур. В частности, налоговые органы действовали без внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины и не составив необходимых актов.

Читайте: Как налоговая может изменить стоимость и качество интернет-услуг и что с этим делать

Какие последствия для бизнеса

Пока волокита будет продолжаться, последствия неизбежны и для бизнеса, и, конечно, для пользователей интернета.

В частности:

  • монополизация рынка, а следовательно, уменьшение конкуренции на нем;
  • рост цен — теми, кто может выполнить требование ГНС перейти на общую систему налогообложения;
  • ухудшение качества услуг — соответственно те, кто не сможет выполнить требование ГНС, уйдут с рынка.

Напомним

Как писал «Минфин», 20 августа 2024 года Главное управление ГНС в Днепропетровской области издало разъяснение, согласно которому провайдеры не могут быть плательщиками единого налога.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
getup
getup
2 декабря 2024, 13:33
#
И парвильно сделали 😎
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