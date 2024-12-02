В рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информации Украина уже получает информацию о счетах граждан Украины за границей. В настоящее время речь идет о 500 тысячах кейсов. Об этом Новости.LIVE сказал Данило Гетманцев, глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.
Гетманцев: Украина получает данные о зарубежных счетах граждан
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
«В рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информации Украина уже получает информацию и отчеты о счетах граждан Украины за рубежом. В настоящее время речь идет о 500 тысячах таких счетов, где сумма превышает 200 тысяч евро», — уточнил Гетманцев.
На вопрос издания, какими будут дальнейшие действия в отношении граждан Украины, сумма на счетах которых превышает данную сумму, депутат ответил, что это вопрос к Налоговой службе.
«Это уже зависит от налоговой, пусть она занимается этими вопросами», — сказал он.
Читайте: Налоговая начала автоматически получать данные о счетах украинцев за границей
Напомним
По словам члена Комитета
А вот украинские финансовые учреждения не имеют права разглашать конфиденциальную информацию о клиентах, которая стала известна в результате предоставления услуг. Однако есть случаи, когда раскрытие этих сведений правомерно.
Комментарии - 1
Що нового сказав Гетманцев? Нічого. Про що новина? Ніпрощо.
А наприкінці взагалі впихнули отфонарний абзац по зовсім іншій темі.