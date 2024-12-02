Гетманцев: Украина получает данные о зарубежных счетах граждан

В рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информации Украина уже получает информацию о счетах граждан Украины за границей. В настоящее время речь идет о 500 тысячах кейсов. Об этом Новости.LIVE сказал Данило Гетманцев , глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

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«В рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информации Украина уже получает информацию и отчеты о счетах граждан Украины за рубежом. В настоящее время речь идет о 500 тысячах таких счетов, где сумма превышает 200 тысяч евро», — уточнил Гетманцев.

На вопрос издания, какими будут дальнейшие действия в отношении граждан Украины, сумма на счетах которых превышает данную сумму, депутат ответил, что это вопрос к Налоговой службе.

«Это уже зависит от налоговой, пусть она занимается этими вопросами», — сказал он.

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Напомним

По словам члена Комитета В Р Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, после вступления в силу закона о повышении налогов, легальные доходы украинцев с 1 декабря — снизятся. Причина этого — повышение военного сбора до 5%, что заложено в новом законе об увеличении налогов в Украине.

А вот украинские финансовые учреждения не имеют права разглашать конфиденциальную информацию о клиентах, которая стала известна в результате предоставления услуг. Однако есть случаи, когда раскрытие этих сведений правомерно.