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2 декабря 2024, 11:23 Читати українською

Гетманцев: Украина получает данные о зарубежных счетах граждан

В рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информации Украина уже получает информацию о счетах граждан Украины за границей. В настоящее время речь идет о 500 тысячах кейсов. Об этом Новости.LIVE сказал Данило Гетманцев, глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

В рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информации Украина уже получает информацию о счетах граждан Украины за границей.
Фото: depositphotos

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Подробности

«В рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информации Украина уже получает информацию и отчеты о счетах граждан Украины за рубежом. В настоящее время речь идет о 500 тысячах таких счетов, где сумма превышает 200 тысяч евро», — уточнил Гетманцев.

На вопрос издания, какими будут дальнейшие действия в отношении граждан Украины, сумма на счетах которых превышает данную сумму, депутат ответил, что это вопрос к Налоговой службе.

«Это уже зависит от налоговой, пусть она занимается этими вопросами», — сказал он.

Читайте: Налоговая начала автоматически получать данные о счетах украинцев за границей

Напомним

По словам члена Комитета В Р Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, после вступления в силу закона о повышении налогов, легальные доходы украинцев с 1 декабря — снизятся. Причина этого — повышение военного сбора до 5%, что заложено в новом законе об увеличении налогов в Украине.

А вот украинские финансовые учреждения не имеют права разглашать конфиденциальную информацию о клиентах, которая стала известна в результате предоставления услуг. Однако есть случаи, когда раскрытие этих сведений правомерно.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
2 декабря 2024, 11:29
#
Новина заради новини.

Що нового сказав Гетманцев? Нічого. Про що новина? Ніпрощо.

А наприкінці взагалі впихнули отфонарний абзац по зовсім іншій темі.
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