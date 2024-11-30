Суд снял арест с корпоративных прав «Киевстар»

Шевченковский районный суд Киева снял арест с 47,85% корпоративных прав мобильного оператора «Киевстар», входящего в состав международной группы Veon и со 100% корпоративных прав в дочерних компаниях (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech и Helsi). пресс-служба компании.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Этим решением суд полностью отменил ранее наложенные ограничения на корпоративные права, в том числе на 47,85% уставного капитала «Киевстара». .

По словам СЕО «Киевстар» Александра Комарова, это позволит компании сосредоточиться на планах по расширению покрытия 4G, повышению энергетической устойчивости и развитию цифровых услуг в Украине.

В компании Veon, акции которой торгуются на бирже Nasdaq, также приветствовали решение суда от имени всех заинтересованных сторон.

Читайте также: «Киевстар» может провести IPO в США

«Создавая безопасную и прозрачную среду для прямых иностранных инвестиций, Украина демонстрирует себя как надежный партнер для международного бизнеса и укрепляет доверие нынешних и потенциальных инвесторов», — отметил Оги Фабела II, председатель правления и основатель Veon.

Инвестиции в Украину

Отмечается, что Veon сделал инвестиции в Украину ключевой частью своей миссии, инвестировав за все время операционной деятельности «Киевстар» более $10 млрд в экономику страны.

В этом году Veon увеличил свои инвестиционные обязательства по восстановлению цифровой инфраструктуры Украины до $1 млрд в течение 5 лет и призвал других международных инвесторов инвестировать в Украину сейчас.