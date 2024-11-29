Правительство Японии намерено увеличить свою фискальную инвестиционную и кредитную программу 1,122 трлн иен ($7,46 млрд) на текущий финансовый год. Об этом сообщает Reuters.
Япония увеличит инвестиции на $7,5 миллиарда, в том числе для поддержки Украины
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Как отмечается, таким образом японское правительство среди прочего хочет учесть поддержку Украины странами «Большой семерки» (G7).
Напомним
«Минфин» писал, что Япония согласовала выделение Украине своей части в размере 471,9 млрд иен (свыше $3 млрд) из кредита G7 на $50 млрд, обеспеченного замороженными российскими активами.
Источник: Минфин
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