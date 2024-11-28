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28 ноября 2024, 18:26 Читати українською

В Украине цены на лук пошли вверх

На этой неделе украинские производители получили возможность повысить цены на лук высокого качества до 12−17 грн/кг (0,29 — 0,41 долл./кг), что в среднем на 35% дороже, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщили в EastFruit.

На этой неделе украинские производители получили возможность повысить цены на лук высокого качества до 12−17 грн/кг (0,29 — 0,41 долл./кг), что в среднем на 35% дороже, чем в конце прошлой недели.
Фото: depositphotos

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Что говорят аналитики

Аналитики отмечают, что рост цен отмечается исключительно в сегменте продукции высокого качества, когда предложение овощей среднего и низкого качества заметно сократилось.

На сегодняшний день качественный лук украинские хозяйства предлагают к продаже в диапазоне 12−17 грн/кг (0,29 — 0,41 долл./кг), что в среднем на 35% дороже, чем в конце прошлой недели.

Сегодня цены на лук в Украине уже превышают прошлогодние показатели за аналогичный период в среднем на 16%. Но аналитики рынка указывают на несколько искусственный характер удорожания — это связано с тем, что многие хозяйства просто отказываются от продажи лука по нынешним ценам.

Читайте: Цены на продукты ставят рекорды: почему производители переписывают ценники «с запасом»

По мнению экспертов, если эта тенденция на рынке укрепится, то импорт лука в Украину в этом сезоне может начаться раньше традиционных сроков.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Abramon
Abramon
28 ноября 2024, 18:31
#
Рієлтори і переуступщики, ваш вихід. Навіть цибуля дорожчає, а скворєшніки приунили в ціні, особливо те, яке не підпадає під «єоселю»
+
+9
asdf2024
asdf2024
28 ноября 2024, 18:35
#
В Румынии при Чеушеску такая же картина была.
+
0
bonv
bonv
28 ноября 2024, 18:39
#
Для цибулі як і для картоплі є своя пора закуплятись.
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