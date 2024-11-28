В Украине цены на лук пошли вверх

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Что говорят аналитики

Аналитики отмечают, что рост цен отмечается исключительно в сегменте продукции высокого качества, когда предложение овощей среднего и низкого качества заметно сократилось.

На сегодняшний день качественный лук украинские хозяйства предлагают к продаже в диапазоне 12−17 грн/кг (0,29 — 0,41 долл./кг), что в среднем на 35% дороже, чем в конце прошлой недели.

Сегодня цены на лук в Украине уже превышают прошлогодние показатели за аналогичный период в среднем на 16%. Но аналитики рынка указывают на несколько искусственный характер удорожания — это связано с тем, что многие хозяйства просто отказываются от продажи лука по нынешним ценам.

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По мнению экспертов, если эта тенденция на рынке укрепится, то импорт лука в Украину в этом сезоне может начаться раньше традиционных сроков.