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28 ноября 2024, 16:34 Читати українською

АМКУ начал расследование касательно удорожания яиц в октябре

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приступил к расследованию причин повышения цен на куриные яйца в октябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приступил к расследованию причин повышения цен на куриные яйца в октябре 2024 года.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что АМКУ уже направил требования о предоставлении информации субъектам хозяйствования, которые:

  • непосредственно осуществляют производство куриных яиц и формируют первичное предложение на соответствующем товарном рынке;
  • осуществляют хозяйственную деятельность по продаже населению товаров, в частности куриных яиц;
  • осуществляют производство комбикормов, стоимость которых является одной из основных составляющих себестоимости куриных яиц.

Регулятор подчеркнул, что на ситуацию с повышением цен на яйца реагирует не первый раз. Так, в октябре 2022 г. было начато исследование причин повышения цен на куриные яйца в отечественных торговых сетях.

В ходе исследования была собрана и проанализирована информация от участников рынка на каждом из звеньев обращения товара на пути от производителя к конечному потребителю.

АМКУ также добавил, что расширил рамки исследования по этой группе товаров, начатой в сентябре-октябре 2022 года, и пролонгировал его до октября 2024 года.

«После получения от участников рынка ответов на требования и последующего анализа всех факторов влияния на ценовое поведение субъектов хозяйствования на каждом из звеньев оборота товара будут сформированы окончательные выводы относительно наличия или отсутствия в действиях участников задействованного товарного рынка признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции «, — отметили в АМКУ.

Напомним

В Украине в октябре установились рекордно высокие цены на куриные яйца, превысившие порог в 60 грн за десяток.

В отраслевом Союзе птицеводов Украины объяснили это отложенной реакцией птицеводов, которые летом 2024 работали себе в убыток, тогда как стоимость кормов и электроэнергии значительно подорожала и больше работать в убыток отрасль не может.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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0
Три літри
Три літри
28 ноября 2024, 16:43
#
Та рано ж
+
0
Riojas
Riojas
28 ноября 2024, 16:50
#
Не может быть, нам же уже рассказали, что сезонный фактор, рынок ес, корм и вообще раньше в убыток себе работали
+
0
Abramon
Abramon
28 ноября 2024, 18:26
#
Круасан 90 грн. і капучіно 40−50 грн. — це не дорого, а яйця мають «непідйомну» ціну
Ну, таке…
+
0
asdf2024
asdf2024
28 ноября 2024, 18:31
#
А над лаптями смеялись…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 ноября 2024, 19:12
#
Так ще ж не по 17 грн., як для армії:)
+
0
TAN72
TAN72
28 ноября 2024, 19:18
#
Вы что ,там же друг пороха😂
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