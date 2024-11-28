АМКУ начал расследование касательно удорожания яиц в октябре

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приступил к расследованию причин повышения цен на куриные яйца в октябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что АМКУ уже направил требования о предоставлении информации субъектам хозяйствования, которые:

непосредственно осуществляют производство куриных яиц и формируют первичное предложение на соответствующем товарном рынке;

осуществляют хозяйственную деятельность по продаже населению товаров, в частности куриных яиц;

осуществляют производство комбикормов, стоимость которых является одной из основных составляющих себестоимости куриных яиц.

Регулятор подчеркнул, что на ситуацию с повышением цен на яйца реагирует не первый раз. Так, в октябре 2022 г. было начато исследование причин повышения цен на куриные яйца в отечественных торговых сетях.

В ходе исследования была собрана и проанализирована информация от участников рынка на каждом из звеньев обращения товара на пути от производителя к конечному потребителю.

АМКУ также добавил, что расширил рамки исследования по этой группе товаров, начатой в сентябре-октябре 2022 года, и пролонгировал его до октября 2024 года.

«После получения от участников рынка ответов на требования и последующего анализа всех факторов влияния на ценовое поведение субъектов хозяйствования на каждом из звеньев оборота товара будут сформированы окончательные выводы относительно наличия или отсутствия в действиях участников задействованного товарного рынка признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции «, — отметили в АМКУ.

Напомним

В Украине в октябре установились рекордно высокие цены на куриные яйца, превысившие порог в 60 грн за десяток.

В отраслевом Союзе птицеводов Украины объяснили это отложенной реакцией птицеводов, которые летом 2024 работали себе в убыток, тогда как стоимость кормов и электроэнергии значительно подорожала и больше работать в убыток отрасль не может.