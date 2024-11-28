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28 ноября 2024, 11:04 Читати українською

После ракетной атаки света в Киеве не будет большей части дня (новые графики)

Враг ночью нанес очередную массированную атаку по энергетике Украины. Компания ДТЭК обнародовала новые графики отключений электроэнергии для Киева, Киевской и Одесской областей на 28 ноября.

Враг ночью нанес очередную массированную атаку по энергетике Украины.
Фото: pixabay.com

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«Согласно новым командам Укрэнерго имеем обновленные графики отключений на сегодня», — говорится в сообщении.

Графики для Киева

Графики для Киевской области

Графики для Одесской области

Напомним

«Минфин» писал, что из-за массированного обстрела в Украине сегодня ввели экстренные отключения света.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Игорь УА
Игорь УА
28 ноября 2024, 11:39
#
Пленную русню и местных колаборантов к трансформаторам привязывать, на цепь сажать. Может не будут своих валить?
+
0
eljaaff
eljaaff
28 ноября 2024, 12:06
#
Так делают исключительно настоящие Воины Света- которые борются за все хорошее со всем плохим…
+
0
Игорь УА
Игорь УА
28 ноября 2024, 12:33
#
А как вот вам, местным ватанам пророссийским, когда сидите в убежищах под ракетами своих братишек, комфортно вообще? О чем вы думаете в этот момент? Просто интересно.
+
+12
Mini Mi
Mini Mi
28 ноября 2024, 13:05
#
Канешна будут, даже не сомневайся. В отношении к мясу и наши власти и российские это реально «адин народ».
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
28 ноября 2024, 13:17
#
Соотношение пленных 1 к 5. Не так уж и много этих российских пленных. А если меняют 1 к 1, то сейчас каждый пленный ценен в качестве обменного фонда. Грубо, и ка кне цинично российски пленный является ценным украиснким активом. Или пассивом как хотите.
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