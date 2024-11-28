Враг ночью нанес очередную массированную атаку по энергетике Украины. Компания ДТЭК обнародовала новые графики отключений электроэнергии для Киева, Киевской и Одесской областей на 28 ноября.
После ракетной атаки света в Киеве не будет большей части дня (новые графики)
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«Согласно новым командам Укрэнерго имеем обновленные графики отключений на сегодня», — говорится в сообщении.
Графики для Киева
Графики для Киевской области
Графики для Одесской области
Напомним
«Минфин» писал, что из-за массированного обстрела в Украине сегодня ввели экстренные отключения света.
Источник: Минфин
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